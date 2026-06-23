Milano 12:22
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Francoforte: in calo Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Infineon
Rosso per la compagnia hi-tech tedesca, che sta segnando un calo del 3,77%.
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