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Microsoft, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Microsoft, scendono le quotazioni a New York
Scende sul mercato il colosso informatico americano, che soffre con un calo del 4,49%.
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