New York: senza freni Qualcomm

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tech statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 9,68%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Qualcomm rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 174,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 165,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 182,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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