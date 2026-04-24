Vola a New York Qualcomm

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tech statunitense , che scambia in rialzo del 9,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qualcomm evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo americano specializzato nei chip per cellulari rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 149,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 143,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 141,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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