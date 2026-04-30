New York: spinge in avanti Iron Mountain

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,43%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Iron Mountain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Iron Mountain rispetto all'indice.





Nel breve periodo, Iron Mountain presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 127,5 USD e supporto a 118,7. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 136,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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