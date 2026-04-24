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New York: spinge in avanti Constellation Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Constellation Energy
Ottima performance per il fornitore statunitense di energia pulita, che scambia in rialzo del 6,37%.
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