Milano
16:37
47.847
-0,40%
Nasdaq
16:38
27.174
+0,54%
Dow Jones
16:38
48.952
-0,39%
Londra
16:38
10.207
-1,21%
Francoforte
16:37
24.001
-0,07%
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 16.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: spinge in avanti Seagate Technology
New York: spinge in avanti Seagate Technology
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 16.10
Brilla l'
azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano con un aumento del 16,23%.
Condividi
Leggi anche
New York: spinge in avanti Seagate Technology
Seagate Technology scambia in rosso a New York
New York: amplia l'ascesa Seagate Technology
New York: brillante l'andamento di Seagate Technology
Titoli e Indici
Seagate Technology Holdings
+15,96%
Altre notizie
Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
New York: andamento sostenuto per Seagate Technology
New York: in rally Seagate Technology
New York: perdite consistenti per Seagate Technology
New York: Seagate Technology si muove verso il basso
New York: rally per Seagate Technology
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto