Milano 15:13
47.934 +0,29%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 15:13
10.365 +1,49%
Francoforte 15:14
24.184 +0,96%

Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Perde terreno il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 32.846,54 punti, ritracciando dello 0,73%.
Condividi
```