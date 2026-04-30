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Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
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Finanza
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Indici settoriali
30 aprile 2026 - 15.00
Perde terreno il
comparto bancario a Piazza Affari
, che retrocede a 32.846,54 punti, ritracciando dello 0,73%.
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