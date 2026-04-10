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PLATINUM del 9/04/2026

Finanza
PLATINUM del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,16%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.160, mentre il primo supporto è stimato a 2.001. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.319.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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