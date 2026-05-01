Eventi e scadenze dell'1 maggio 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Venerdì 01/05/2026
Borsa:
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Aziende:
Basf - Risultati di periodo
Chevron - Risultati di periodo
Colgate-Palmolive - Risultati di periodo
Exxon Mobil - Risultati di periodo
Mitsubishi - Risultati di periodo: Annuncio dei risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2026
Moderna - Risultati di periodo
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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