Exxon Mobil, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Exxon Mobil, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nel breve periodo, Exxon Mobil presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 156,4 USD e supporto a 151,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 161,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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