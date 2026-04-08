Exxon Mobil, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Exxon Mobil , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nel breve periodo, Exxon Mobil presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 156,4 USD e supporto a 151,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 161,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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