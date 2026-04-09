Francoforte: risultato positivo per Basf
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Basf evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader mondiale nel settore chimico rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Basf sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,47 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52,64. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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