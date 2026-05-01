New York: ingrana la marcia Shopify
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,80%.
La tendenza ad una settimana di Shopify è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Shopify, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 124,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 128,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 122.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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