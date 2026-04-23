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Londra: ingrana la marcia Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: ingrana la marcia Hikma Pharmaceuticals
Protagonista la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,16%.
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