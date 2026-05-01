Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 21:12
27.733 +1,02%
Dow Jones 21:12
49.578 -0,15%
Londra 17:35
10.364 -0,14%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

New York: pioggia di acquisti su AIG

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su AIG
Seduta decisamente positiva per il colosso assicurativo statunitense, che tratta in rialzo del 5,15%.
Condividi
```