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New York: pioggia di acquisti su American Express

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su American Express
Ottima performance per il famoso gruppo delle carte di credito, che scambia in rialzo del 4,27%.
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