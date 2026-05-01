New York: scambi al rialzo per Microsoft
(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano, con un rialzo dell'1,98%.
L'andamento di Microsoft nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società informatica di Redmond. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Microsoft evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 418,1 USD. Primo supporto a 412. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 408,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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