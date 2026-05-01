New York: scambi negativi per Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che sta segnando un calo del 3,30%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Skyworks Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Skyworks Solutions rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Skyworks Solutions rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 69,41 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 66,79. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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