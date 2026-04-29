Milano 17:35
47.796 -0,51%
Nasdaq 21:10
27.145 +0,43%
Dow Jones 21:11
48.832 -0,63%
Londra 17:40
10.213 -1,16%
Francoforte 17:35
23.955 -0,27%

New York: scambi negativi per Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: scambi negativi per Boeing
Pressione sul colosso dell'aereonautica, che tratta con una perdita del 3,45%.
Condividi
```