New York: profondo rosso per Skyworks Solutions

(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che mostra un -4,16%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Skyworks Solutions rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Skyworks Solutions è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 63,02 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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