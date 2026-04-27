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New York: profondo rosso per Skyworks Solutions

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Skyworks Solutions
(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni, che mostra un -4,16%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Skyworks Solutions rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Skyworks Solutions è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 63,02 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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