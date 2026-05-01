New York: senza freni First Solar

(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che passa di mano con un aumento del 5,32%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di First Solar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di First Solar mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 217,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 204. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 230,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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