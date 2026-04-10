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New York: positiva la giornata per First Solar

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per First Solar
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,95%.

Il movimento di First Solar, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo di First Solar ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 205,2 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 211,3, mentre il primo supporto è stimato a 199,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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