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Dow Jones 21:13
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Londra 17:35
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Francoforte 30-apr
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Petrolio a 101,61 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 101,61 dollari per barile alle 19:30.
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