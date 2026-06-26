Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 20:59
29.120 -1,09%
Dow Jones 20:59
51.842 -0,15%
Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
24.671 -1,29%

Petrolio a 69,1 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 69,1 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 69,1 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```