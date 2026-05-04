Milano 16:47
47.812 -0,90%
Nasdaq 16:47
27.815 +0,38%
Dow Jones 16:47
49.344 -0,31%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:47
24.197 -0,39%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Seduta moderatamente positiva per il maggiore indice americano, che ha chiuso in rialzo a 7.230,1.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.261,5, mentre il primo supporto è stimato a 7.167,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.355,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```