Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio
Seduta moderatamente positiva per il maggiore indice americano, che ha chiuso in rialzo a 7.230,1.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.261,5, mentre il primo supporto è stimato a 7.167,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.355,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)