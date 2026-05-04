Gas, indice IGI stabile a 44,33 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 4 maggio è pari a 44,33 €/MWh, stabile rispetto al 3 maggio attestatosi a 44,33 €/MWh.



L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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