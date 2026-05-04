New York: in calo Monster Beverage

(Teleborsa) - Rosso per il produttore e fornitore di bevande , che sta segnando un calo del 3,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Monster Beverage rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Monster Beverage è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 75,99 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 77,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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