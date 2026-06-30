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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
In lieve calo il settore Alimentare europeo, che continua la giornata sotto la parità a 492,6 punti.
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