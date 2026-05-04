Parigi: movimento negativo per Safran

(Teleborsa) - Retrocede la società ingegneristica , con un ribasso dell'1,94%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safran rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo della multinazionale francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 273,3 Euro. Supporto visto a quota 263,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 282,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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