Parigi: senza freni Safran

(Teleborsa) - Ottima performance per la società ingegneristica , che scambia in rialzo del 3,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +1,07% dell' indice di Parigi ).





Le implicazioni tecniche di breve periodo della multinazionale francese suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 308,3 Euro e supporto visto a quota 305,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 311,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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