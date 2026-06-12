Parigi: senza freni Safran
(Teleborsa) - Ottima performance per la società ingegneristica, che scambia in rialzo del 3,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +1,07% dell'indice di Parigi).
Le implicazioni tecniche di breve periodo della multinazionale francese suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 308,3 Euro e supporto visto a quota 305,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 311,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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