Parigi: scambi al rialzo per Safran

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società ingegneristica , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,44%, rispetto a +3,06% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico della multinazionale francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 326,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 318,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 334,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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