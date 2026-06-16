Parigi: scambi al rialzo per Safran
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società ingegneristica, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,44%, rispetto a +3,06% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico della multinazionale francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 326,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 318,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 334,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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