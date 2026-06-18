Parigi: scambi al rialzo per Safran

(Teleborsa) - Bene la società ingegneristica , con un rialzo dell'1,94%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safran più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della multinazionale francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 333,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 326,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 341.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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