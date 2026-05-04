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Piazza Affari: movimento negativo per Enel
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In breve
04 maggio 2026 - 12.30
Ribasso per il
gruppo energetico
, che presenta una flessione del 2,57%.
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