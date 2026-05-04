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Piazza Affari: movimento negativo per Enel

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Enel
Ribasso per il gruppo energetico, che presenta una flessione del 2,57%.
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