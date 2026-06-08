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Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis
Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione dell'1,80%.
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