Ecosuntek, assemblea approva bilancio. Nicola Lanzetta (ex CEO Enel Italia) entra in CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Ecosuntek , azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan

ha deliberato di approvare il bilancio 2025 e destinare il risultato dell'esercizio, pari a 1.525.712 euro, come segue: 76.286 euro a riserva legale; 1.449.426 euro a riserva straordinaria.



Inoltre, è stata approvata la nomina di Nicola Lanzetta quale nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione di Carlo Fanelli, le cui dimissioni sono state formalizzate in data 31 marzo 2026.



Lanzetta vanta una profonda conoscenza dei mercati dell'energia. Dal 2021 al 2026 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Country Italia per Enel Italia, gestendo tutte le attività di Enel in Italia (generazione termica e rinnovabile, rete di distribuzione, marketing e vendita, mobilità elettrica, nuovi progetti, ecc.) e i rapporti con tutti gli stakeholder nazionali (Istituzioni Politiche centrali e locali, stampa, associazioni di categoria, Autorità di regolazione). In precedenza è stato anche Direttore Mercato Italia e Senior Vice President in Enel , Direttore Vendite Mass Market e Responsabile Vendite Canali Indiretti in Enel Energia e Direttore Commerciale in Enel Gas.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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