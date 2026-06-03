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Piazza Affari: andamento negativo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: andamento negativo per Avio
Si muove verso il basso l'azienda aerospaziale italiana, con una flessione del 2,98%.
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