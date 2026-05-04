Piazza Affari: positiva la giornata per Tamburi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , con una variazione percentuale del 2,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tamburi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tamburi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,52. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```