Piazza Affari: positiva la giornata per Tamburi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con una variazione percentuale del 2,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tamburi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tamburi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,52. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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