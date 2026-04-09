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Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto oil italiano
Performance positiva per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata in aumento dell'1,47% rispetto alla chiusura precedente.
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