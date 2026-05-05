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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto a 108,49 euro/MWh

Nella settimana da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto a 108,49 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio, il GME ha registrato un prezzo medio dell’energia elettrica (PUN Index GME) pari a 108,49 €/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidità all’84,7%.

I prezzi medi si sono attestati tra 107,73 €/MWh della Sardegna e 109,00 €/MWh del Centro Nord.
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