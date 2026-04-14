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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 119,89 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 119,89 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 6 marzo al 12 aprile 2026, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 119,89 euro/MWh, in diminuzione dell'11,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,177 milioni di MWh (-8,2%), con la liquidità all'84,8%.

I prezzi medi si sono attestati tra 117,74 euro/MWh della Calabria e 120,56 euro/MWh di Nord e Centro Nord.
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