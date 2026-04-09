Intercos sale al 2,31% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 2 e l'8 aprile 2026, complessivamente 49.500 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,3052 euro per un controvalore pari a 609.108,76 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



All'8 aprile il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.231.465 azioni proprie pari al 2,3149% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Intercos , che in chiusura evidenzia un moderato -0,16%.







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