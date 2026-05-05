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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,06%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,06%)
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.793,03 punti
In breve
,
Finanza
05 maggio 2026 - 06.20
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,06% e archivia gli scambi a 25.793,03 punti.
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