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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,06%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.793,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,06%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,06% e archivia gli scambi a 25.793,03 punti.
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