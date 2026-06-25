Milano 24-giu
51.639 0,00%
Nasdaq 24-giu
29.220 -0,43%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 24-giu
10.462 0,00%
Francoforte 24-giu
24.740 0,00%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,50%

L'Indice Hang Seng termina a 23.061,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,50%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,50% e chiude a 23.061,84 punti.
Condividi
```