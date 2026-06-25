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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,50%
L'Indice Hang Seng termina a 23.061,84 punti
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25 giugno 2026 - 06.20
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Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,50% e chiude a 23.061,84 punti.
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