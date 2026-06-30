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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%
L'Indice Hang Seng chiude a 22.900,07 punti
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30 giugno 2026 - 10.25
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Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,55% e archivia la seduta a 22.900,07 punti.
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