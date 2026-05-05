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Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Utilities
Si posiziona sotto la parità l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 571,57 punti.
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