Milano 15:17
49.830 -0,41%
Nasdaq 29-mag
30.333 0,00%
Dow Jones 29-mag
51.032 +0,72%
Londra 15:17
10.352 -0,55%
Francoforte 15:17
25.104 0,00%

Perde Hensoldt sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde Hensoldt sul mercato di Francoforte
Retrocede molto Hensoldt, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,96%.
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