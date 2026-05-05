Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di packaging, con una variazione percentuale del 3,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di contenitori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,33 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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