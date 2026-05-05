Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di packaging , con una variazione percentuale del 3,17%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di contenitori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,33 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```