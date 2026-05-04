Francoforte: scambi al rialzo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di packaging, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di contenitori sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,59 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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