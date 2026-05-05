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GME, indice IGI sale a 45,40 euro/Mwh

Energia, Finanza
GME, indice IGI sale a 45,40 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 5 maggio è pari a 45,40 €/MWh, in rialzo rispetto al 4 maggio attestatosi a 44,33 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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