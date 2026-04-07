GOLD del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Andamento annoiato per il metallo giallo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,55%.
Le implicazioni tecniche complessive dell'oro evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 4.521,9. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 4.769,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 4.392,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)