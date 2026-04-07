Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

GOLD del 6/04/2026

Finanza
GOLD del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Andamento annoiato per il metallo giallo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,55%.

Le implicazioni tecniche complessive dell'oro evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 4.521,9. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 4.769,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 4.392,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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